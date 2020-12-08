CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı "Benim aday olmayacağımı size kim söyledi?” açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması başladı.

Bugün Olay TV'de katıldığı bir programda açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz. Bir ittifak oluşturduk adı Millet İttifakı. Bu ittifakın hedefi de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz ilkelerle yola çıktık. Meseleleri kişiye indirgemek yanlıştır. Olay Cumhurbaşkanı değil Türkiye olayıdır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir” dedi.

AKP'li Turan: Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi

Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmasına ilişkin AKP sıralarından da açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Adaylığı tutarlı bir davranış olur. Ama ithal aday arayışına girecekse Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddiasızlığının altı çizilmiş olur” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleriyle ilgili, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek" dedi.

Ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine yaptığı konuşmasında AKP'li milletvekillerinin 'aday ol' şeklindeki sözlerine cevaben, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" diyerek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum."

Türkiye'de gelecek cumhurbaşkanlığı seçimi 2023'te yapılacak. 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi aday göstermişti. Seçimi, ilk turda oyların yüzde 52,39'unu alan AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştı.