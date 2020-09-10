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Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Koronavirüs testi pozitif çıktı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre yaklaşık 10 yıldır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yapan Recep Cengiz'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Genel durumunun iyi olduğu belirtilen emekli albay Cengiz, daha önce Anıtkabir komutan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Recep Cengiz, Genel Merkezde son bir haftada Koronavirüs testi pozitif çıkan 4. isim oldu. Pazar günü, Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Onursal Adıgüzel testinin pozitif çıktığını açıkladı. Adıgüzel'den sonra, yine MYK üyesi ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, saatler sonrasında ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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