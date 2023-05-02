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Kılıçdaroğlu'nun dark web suçlamasına Altun'dan yanıt

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İletişim Başkanı Altun, Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve bazı çalışanlarının "dark web ile anlaşma yapmaya çalıştığı" iddiasını yalanladı.
Kılıçdaroğlu'nun dark web suçlamasına Altun'dan yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile üç çalışanına yönelik dark web uyarısına yanıt geldi.

Altun, Kemal Kılıçdardoğlu'nun sosyal medya hesabından "Son uyarı" notuyla yaptığı paylaşımındaki, "Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar" ifadesine Twitter hesabından verdiği yanıtta, CHP liderini "dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmekle" suçladı. 

Altun, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış" ifadelerini kullandı.

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