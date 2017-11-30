Kılıçdaroğlu'nun iddialarına soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Belvey şirketinin yetkililerinin belgenin sahte olduğunu belirtmesinin ardından soruşturmanın başladığı belirtildi. Soruşturma iftira suçu kapsamında yürütülecek.
BELGELER CHP'DEN İSTENDİ
Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında gösterdiği belgeleri CHP'den istedi.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurtdışındaki şirkete para aktardığını iddia etmişti.
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