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Kılıçdaroğlu'nun iddialarına soruşturma

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Kılıçdaroğlu'nun iddialarına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık belgeleri CHP'den istedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Belvey şirketinin yetkililerinin belgenin sahte olduğunu belirtmesinin ardından soruşturmanın başladığı belirtildi. Soruşturma iftira suçu kapsamında yürütülecek.

BELGELER CHP'DEN İSTENDİ

Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında gösterdiği belgeleri CHP'den istedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurtdışındaki şirkete para aktardığını iddia etmişti.

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