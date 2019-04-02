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"Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an"

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"Adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum"
"Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an"

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Başkanlığı'na aday gösterilme sürecinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) 'rest çektiğini' yazdı. Öztürk'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu, "Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Bundan sonra ben yokum” dedi.

Saygı Öztürk'ün bugünkü köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Mansur Yavaş'ın Ankara'dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesinin kolay olmadığını biliniz. CHP Parti Meclisi'nde, Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Mansur Yavaş'ın ikinci kez adaylığına karşı müthiş bir direniş oldu. O günlerde basına yansımayan ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, MYK toplantısında bu direniş karşısındaki tavrıydı. Kılıçdaroğlu, “Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Bundan sonra ben yokum” dedi.

Mansur Yavaş'a yalnız CHP yönetiminde değil, İYİ Parti yönetiminde de direnç vardı. Yavaş'ın, CHP'den aday olmasını samimiyetle ve güçlü olarak iki isim istiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dı. Çıray'la yaptığımız ve gazetemizde 23 Kasım'da manşet olan söyleşideki sözlerini hatırlatayım:

“İttifakın adayı Mansur yavaş olmalı. Gerekirse Ankara'yı işbirliği görüşmelerinden bağımsız ve tek başına konuşulması uygun olabilir. Daha önce kurulmuş Millet İttifakı üyeleri CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ortak adayı olarak Mansur Yavaş'ın ilan edilmesi halinde, AKP ve MHP'nin Ankara'daki hiçbir hesabı tutmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybederler.”

İşte, bu konuşmadan sonra CHP'deki hava değişti. O dönemin perde arkasını aralayanlar biliyor ki, Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi çabasını gösterenlerin başında Kemal Kılıçoaroğlu ve Aytun Çıray geliyordu.

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