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Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğradığı köyün muhtarı: Utanç duyuyoruz, özür ziyaretine gideceğiz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının yapıldığı Akkuzulu köyünün muhtarı Halil Kökmen, “Yaşanan olaydan utanç duyuyoruz. Genel Başkana köyümüz adına bir özür ziyaretinde bulunacağız” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğradığı köyün muhtarı: Utanç duyuyoruz, özür ziyaretine gideceğiz

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk‘e konuşan Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyünün muhtarı Halil Kökmen, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na saldırıda bulunanlardan birisinin kendi köylüleri olduğunu söyledi.

Halkın galeyana getirildiğini belirten Kökmen, “Çoğu bizim köylü değildi. Halk galeyana getirildi. Evden çıkarken Kılıçdaroğlu’na ben yardımcı oldum. Yoksa olay daha da büyüyecekti. Çubuk’tan, Akyurt’tan, Ankara’dan köye doğru yürüyüş başlamıştı” diye konuştu.

Kökmen, “Köyümüzde yaşanan olaydan utanç duyuyoruz. Genel Başkana köyümüz adına bir özür ziyaretinde bulunacağız” ifadesini kullandı.

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