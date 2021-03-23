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Kılıçdaroğlu:Şimdi 83 milyon kişi çalışarak Saray’a ve Londra’daki bir avuç tefeciye çalışıyoruz.

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Kılıçdaroğlu:Şimdi 83 milyon kişi çalışarak Saray’a ve Londra’daki bir avuç tefeciye çalışıyoruz.
Kılıçdaroğlu:Şimdi 83 milyon kişi çalışarak Saray’a ve Londra’daki bir avuç tefeciye çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın piyasaları alt üst eden Merkez Bankası başkanı değişikliği kararını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karardan önceki cuma günü bazı kişilere 450 milyon dolar satıldığını belirterek, “Kime satıldı? Kim vurgun yaptı bilinmiyor” dedi.

Erdoğan, geçen haftaki 200 baz puanlık faiz artışından iki gün sonra Naci Ağbal’ı MB başkanlığı görevinden alıp yerine kendisi gibi düşük faiz yanlısı Şahap Kavcıoğlu’nu atamıştı. Karardan sonraki ilk işlem gününde TL yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiş, borsa endeksleri de bir o kadar gerilemişti. Ekonomi yöneticilerinde peş peşe yapılan açıklamalara rağmen piyasalardaki dalgalanma durulmadı.

‘Alay konusu oldu’

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki ekonomi yönetiminin dış basında alay konusu olduğunu, ekonomi yerine ‘Erdonomi’ ifadesinin kullanıldığını söyledi.

“Bir ekonomi var bir de Erdonomi var” diye CHP lideri, şöyle devam etti:

“Erdonomi ne demek? 128 milyar doları birilerine vermek, istediği adamı istediği yere getirip istediği zaman görevden almak. Evlerde tencerenin kaynamaması demek. Hep birlikte bu sorunu aşacağız. Ne yaparsa yapsın. Bilimin kurallarına uygun devleti yöneteceğiz.

Erdonomi ne demek? Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Kim vurgun yaptı bilinmiyor. Açıklanmaz. Eskiden bir kişi çalışıp bir aileye bakardı. Şimdi 83 milyon kişi çalışarak Saray’a ve Londra’daki bir avuç tefeciye çalışıyoruz.

Biz bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını sağlayacağız. Her evde tencerenin kaynamasını sağlayacağız.”

Buhrandan çıkış

Ekonomide yaşananları ‘buhran’ olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, bundan çıkış için şu maddeleri sıraladı:

  • Kesinlikle Erdoğan’ın çıkıp “İsrafa son paketi” açıklayacağım demesi lazım. 
  • Kamu mali yönetimi ve bütçe birliği sağlaması lazım.
  • Bağımsız kurumlara asla siyasi müdahale yapmayacağım diye açıklama yapması lazım. 
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