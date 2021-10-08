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Kılıçdaroğlu,“Siyasi cinayet kaygım var"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurgulayarak “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” dedi.
Kılıçdaroğlu,“Siyasi cinayet kaygım var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurgulayarak “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” dedi.

Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” demişti.

Mersin’deki bir etkinlikte Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözleri hakkında şunları söyledi: ”Erdoğan gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek ister. Bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Milletvekili, il başkanlarına söylüyorum, sakin olacağız. İttifakı oluşturan diğer partiler de gerilim istemiyorlar. Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler… Böyle kaygılarım var. Erdoğan ‘Dur bakalım daha başınıza neler gelecek’ dedi. Devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Yani ben önümüzdeki süreçte ‘Durun bakalım, daha ben başınıza neler getireceğim’ diyor. Açıkça tehdit ediyor.”

‘Hiçbir zaman masaya oturmayacağız’ 

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

  • Anayasa meselesi gündemi değiştirmek için. Ekonomiyi, işsizliği gündemden çıkaralım. Gereksiz anayasa tartışması yapalım. Anayasa yok ki memlekette, neyini tartışacaksın? Toplumun gündeminde anayasa yok. Onun gündeminde ekonomi, işsizlik, açlık, yoksulluk var.
  • Hiçbir zaman AK Parti’yle anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğunuz andan itibaren otoriter yönetime meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz. Kendi otoriter yönetimini güçlendirmek için “Beyler buyurun anayasa değişikliğini görüşelim.” Bu doğru değil. Topluma zarar verir.
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