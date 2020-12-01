Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin önünde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu Türkiye'nin önünden çekip çıkarmak bu milletin şerefli bir görevi olacaktır" sözlerini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” ifadesi nedeniyle soruşturma başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkındaki eleştirilerine sert yanıt verdi.

Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde yaşanan Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “FETÖ ile iş birliği yaptı. Şimdi kalkmışsın bana ey Kılıçdaroğlu şu bu. Bırak gevezeliği. Sen FETÖ ile iş birliği yapıp orduya kumpas kuran başkan mısın değil misin? Sen kim ordu kim!” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası’nı ima ederek sarf ettiği “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerini gerekçe göstererek soruşturma başlatılmıştı. Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Bir millet vekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan bu zihniyetin başlı başına milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir" demişti.

MHP lideri Bahçeli de bugünkü toplantısında CHP'li Başarır'la ilgili olarak, "CHP milletvekilinin Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir" dedi.

Almanya tarafından arama yapılan Türk gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan CHP lideri, Almanya'nın arama yapılacağını bildirdiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti tarafından 4 saat boyunca yanıt gelmediğini söyledi. Bunun üzerine yapılan aramaya Erdoğan'ın ne yanıt verdiğini soran Kılıçdaroğlu, CHP'li Başarır'la ilgili tartışmanın da bu olayı kapatmaya yönelik olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının sonunda "Türkiye'nin önünde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu Türkiye'nin önünden çekip çıkarmak bu milletin şerefli bir görevi olacaktır" sözlerini kaydetti.