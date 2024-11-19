Kılıçlı yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenler ve amirler disipline sevk edildi

Törende, aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun da olduğu bir grup teğmen, kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" YDK'ya sevk edildiğini söyledi.

MSB kaynakları isim vermedi.

Disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerle birlikte bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu belirtildi.

Bakanlık kaynakları işlem yapılan personel sayısının 10'un altında olduğunu söyledi.

Soruşturmanın, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirten kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz" dedi.

Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin metni okumak için yedi kez başvuruda bulunduğu ancak izin verilmediği ifade edildi.

Disipline konu olan yeminin ilk kez 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'ne eklendiği ve 29 Mart 2023’te yönergeden çıkartıldığı vurgulandı.

'İnceleme henüz devam ediyor'

Sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili açıklama ise AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

Güler incelemenin devam ettiğini söyledi ve "Disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda karar verilecektir." dedi.

Verilecek kararın da yargı denetimine açık olacağına işaret eden Güler şöyle devam etti:

"Henüz ortada bir şey yokken soruşturma, inceleme devam ediliyor. Raporlar hazırlanmış, yüksek disiplin kuruluna arz edilmiş, savunmalarını isteyecek, dinleyecek tahkikatını en geniş doğru şekilde yapacak, ondan sonra gerekli kararını verecek."

CHP lideri Özgür Özel 16 Kasım'da yaptığı X paylaşımında "Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir." mesajı vermişti.

Özel, iktidara, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir" çağrısı da yaptı.

Ne olmuştu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Eroğlu, törende diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül'de olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı" dedi.

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil.

"Savunma Bakanımız ve Savunma Üniversitemizin başındaki hocamızla bir araya geldik, görüşmelerimizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda bu işi neticeye ulaştıracağız."

Muhalefet nasıl tepki gösterdi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını eleştirerek "Harbiye mezuniyetinde bir gelenek yerine getirildi. Her sene yapılan kılıç çatma ve bir yemin merasimiydi. Bu sene rahatsızlık nereden gerçekten anlamak güç" demişti.

Özel, "Teğmenler kılıcı dosta güven düşmana kaygı vermek için çatarlar. O kılıçtan vatan millet düşmanları, Atatürk düşmanları ürkecek. Takdirlerle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın şimdi. Ailelerin de kursağına dizdiniz. Bu sevinci hepimizin kursağına dizdiniz" ifadelerini kullanmıştı.