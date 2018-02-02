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Kilis ve Hatay'a 6 roket: Biri ağır 9 yaralı

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Kilis ve Hatay'a 6 roket: Biri ağır 9 yaralı
Suriye tarafından Kilis ve Hatay'a toplam 6 roket atıldı. Hatay Reyhanlı'da 6, Kilis'teki saldırıda ise biri ağır 3 kişi yaralandı

Kilis ve Hatay'a Suriye tarafından yine roketli saldırı düzenlendi. 

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 3 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. 

Bu arada yolda seyir halindeki bir araçta da şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, kentte 3 ayrı roketli saldırı olduğunu ve biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını söyledi.

REYHANLI'YA ÜÇ ROKET

Bir saldırı haberi de Hatay'dan geldi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlen 3 roketli saldırıda 6 kişi yaralandı.

Roketler, Bayır Mahallesi'nde bir ev, Adabucak Mahallesi'nde de pazar yerinin yakınındaki yol ve bir iş yerinin duvarına isabet etti.

Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Saldırılarda yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. 

Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.

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