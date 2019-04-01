Kilise çanı hırsızları yakayı ele verdi

11.10.2018 - 03.11.2018 tarihleri arasında, Çamlıbel'de bulunan Ay. Pandelimona Manastırının kulesinde asılı bulunan iki çandan birinin çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 01.04.2019 tarihinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu söz konusu çan Gayretköy’de bir ağıl içerisinde bulunarak emare olarak alındı.

Meselede zanlı olarak görülen S.Ü.(E-22), İ.A. (E-34) ve R.S. (E-51) tutuklandı.