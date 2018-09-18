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Kilise soyguncuları yakalandı

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İskele Sanayi Bölgesi’nde Kilise mallarını tasarrufuna geçiren iki kişi tutuklandı.
Kilise soyguncuları yakalandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele Sanayi bölgesinde C.O.(E-42)’ya ait iş yerinde dün polis tarafından yapılan aramada, kilise malı olup tasarrufu yasak olan, 2 adet metal kaplamalı dini kitap, 2 adet metal taç, 3 adet metal kupa ve 4 adet metal asa bulunarak emare olarak alındı.

 

Açıklamada, bahse konu şahıs ve mesele bağlantısı olduğuna inanılan N.U.(E-53)’nun tutuklandığı ve soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

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