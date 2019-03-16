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Kilise, üniversite öğrenci yurtları inşa edecek

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kilise’nin, aylık 600-700 Euro civarındaki fahiş ev kiralarından muzdarip üniversite öğrencileri için yurtlar inşa edeceğini açıkladı.
Kilise, üniversite öğrenci yurtları inşa edecek

Alithia’nın haberine göre Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Habiauris ile görüşen II. Hrisostomos, ev kiralarının kabul edilemez boyutta olduğuna dikkat çekerek, “Fakir öğrenciler köpek kulübelerinde kalıyor. Bu nedenle Kilise olarak üniversite öğrencileri için yurt inşa etmeye başlamaya karar verdik. Toplumumuzun istediği kira ücretlerini ödeyemeyen fakir üniversite öğrencilerine yardımcı olmak için yurtlar hazırlamamız lazım” dedi.

İlk üniversite öğrenci yurdunu, fahiş kira sıkıntısının en yüksek seviyede olduğu Limasol’da inşa edeceklerini ve öğrencilerden alınacak bedelin aylık 200 Euro’yu aşmayacağını söyleyen II. Hrisostomos, “bugün toplumumuzun istediği aylık 600-700 Euro kira bedeli kabul edilemezdir” vurgusunu yaptı.

II. Hrisostomos, mimar ve mühendislerden yardım da istedi ve Limasol’daki Kilise arazilerinden birinde inşa edilecek ilk yurdu 2020’de tamamlamaya çalışacaklarını, ardından Lefkoşa’nın güneyinde ve ihtiyaç olan diğer yerlerde yurt inşa edeceklerini söyledi.

Bakan Habiauris, üniversite öğrencileriyle geçen ay görüştüğü zaman ev kiralarıyla ilgili şikayetleri aldığını ve yurt inşa edilmesi gereğini aktardığı II. Hrisostomos’un hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

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