Kilisede porno film çeken rahibe gözaltı

ABD'de, Saint Peter ve Saint Paul Katolik Kilisesi'nin rahibi Travis Clark, kilise içinde iki kadınla beraber porno film çekerken yakalandı. Rahip ve iki kadın gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılırken, suçlu bulunmaları halinde altı ay ila üç yıl arasında hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde, bir Katolik kilisesinde iki kadınla beraber porno film çeken rahip gözaltına alındı. Pearl River kasabasında 30 Ekim tarihinde Saint Peter ve Saint Paul Katolik Kilisesi'nin rahibi olan Travis Clark'la birlikte Mindy Dixon ile Melissa Chen isimli kadınlar, gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Olayın, kilisenin önünden geçen bir kişinin, ışıkların açık olduğunu fark etmesi üzerine ortaya çıktığı ifade edildi. Kilisenin önünden geçen kişinin telefonuyla durumu kameraya aldığı ve polisleri aradığı kaydedilirken, gözaltına alınan üç kişi kefaletle serbest bırakıldı. Clark'ın kefaleti için 25 bin dolar, Cheng ve Dixon için de 7 bin 500 dolar ödendi.