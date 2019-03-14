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Kiliseden tablo çaldılar ama tablo sahte çıktı

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Kiliseden tablo çaldılar ama orijinali değil replikası çıktı
Kiliseden tablo çaldılar ama tablo sahte çıktı

İtalya’da, bir kiliseden Rönesans dönemi ressamlarından Pieter Bruegel’in tablosunu çalan hırsızlar bir sürprizle karşılaştı. Tablonun çalınacağına dair istihbarat alan polis gerçeğinin yerine replikasını koymuştu.

Daily Telegraph’taki habere göre Liguria’daki kilisenin duvarını süsleyen ‘Çarmıha Geriliş’ adlı yağlıboya tablonun çalınacağını bir ay önce öğrenen polis kiliseye kamera yerleştirdi.

Ayrıca, 3 milyon Euro (yaklaşık 18.5 milyon lira) değerindeki tablonun orijinali güvenli bir yere saklanarak replikası duvara asıldı.

Santa Maria Maddalena Kilisesi’nin önüne beyaz bir otomobille gelip, eserin bulunduğu bölmedeki camları çekiçle kıran hırsızlar tabloyu alıp kaçtı. Kamera görüntülerini inceleyen polis onların peşine düştü.

Tablonun orijinali 40 yıl önce çalınmış ancak polis tarafından hapisten yeni çıkmış hırsızın evinde bulunmuştu.

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