Kiliseye Pokemon yakalamaya girdi: 3,5 yıl hapse girebilir!

YouTube'da oyun videoları yayınlayan bir yayıncı Pokemon Go videosu çekerken bir kiliseye girdi. Yayıncının kilisede kullandığı ifadeler alaylı olunca başı belaya girdi.

Ruslav Sokolovsky isimli 22 yaşındaki YouTuber video çekerken hassas değerlere alaycı tavırla yaklaşınca hapis cezasıyla karşı karşıya geldi. Yekaterinburg’da bulunan Church of All Saints’te video çeken genç oyuncu, kilise içerisinde yasak olan çekimler yapmaya başladı. YouTuber çekim yaparken “Nadir İsa Pokemon’u” diyerekten olayla dalga da geçince kilise tarafından dava edildi.

CEZAYA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Kendisi böyle bir dava sürecini protesto etse de cezanın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. YouTuber, 2012 yılında Pussy Riot Punk grubu ile aynı suçlamaya sahip, daha önce benzer bir davaya konu olan grup da ceza almıştı.