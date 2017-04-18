 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.374
  • Altın 151,901
  • Dolar 3,6658
  • Euro 3,9220
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÖnce karısını sonra kendini bıçakladı!

Kiliseye saldırı planlayan DEAŞ'lı gözaltında

» »
Kiliseye saldırı planlayan DEAŞ'lı gözaltında
Pakistan'da, Paskalya Bayramı'nda kiliseye saldırı planladığı gerekçesiyle DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen genç bir kadın gözaltına alındı.

Pakistan'da, Paskalya Bayramı'nda kiliseye saldırı planladığı gerekçesiyle DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen genç bir kadın gözaltına alındı.

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ mensubu Noreen Leghari (19) isimli kadının, Paskalya Bayramı'ndan bir gün önce çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alındığı bildirdi.

Ayrıca Gafur, çatışmada diğer bir militanın da ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Ülkede son dönemdeki bazı terör saldırılarını üstlenen DEAŞ'in varlığına ilişkin açıklama yapmayan Pakistan, böylece ilk kez terör örgütünün Güney Asya'daki varlığına ilişkin açıklamada bulunmuş oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suriye'de kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeler15 Nisan 2017 Cumartesi 09:32
  • Sudan'da insan tacirlerinin elindeki 21 rehine kurtarıldı14 Nisan 2017 Cuma 10:08
  • Yemen'de ordu güçleri Taiz ilinde stratejik öneme sahip bazı bölgeleri ele geçirdi14 Nisan 2017 Cuma 10:06
  • Büyük iddia: ABD, Suriye'yi vurdu: Yüzlerce ölü var13 Nisan 2017 Perşembe 14:06
  • BM güvenlik konseyinde Suriye toplantısı13 Nisan 2017 Perşembe 09:04
  • ABD'nin uyarısına rağmen Esad varil bombası kullandı12 Nisan 2017 Çarşamba 15:48
  • DEAŞ, Kerkük'te 12 sivili öldürdü10 Nisan 2017 Pazartesi 12:43
  • Musul kentinin batı yakasında ışid’i hedef alan operasyonlarda 32 terörist öldürüldü10 Nisan 2017 Pazartesi 09:40
  • IŞİD, Kerkük'te 12 sivili öldürdü10 Nisan 2017 Pazartesi 09:35
  • Güney sudan'da çatışma: 10 ölü09 Nisan 2017 Pazar 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti