Kilitkaya köyü sakinlerinden Şerife Diner hayatını kaybetti

Gazimağusa'ya bağlı Kilitkaya köyünün sevilen insanlarından Şerife Diner hayatını kaybetti.
Diner'in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu...
Şerife Diner'in cenazesi yarın öğlen namazından sonra Kilitkaya'da defnedilecek.
Gazimağusa'ya bağlı Kilitkaya köyünün sevilen insanlarından Şerife Diner hayatını kaybetti.
Diner'in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu...
Şerife Diner'in cenazesi yarın öğlen namazından sonra Kilitkaya'da defnedilecek.
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