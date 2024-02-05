Kilitkaya'da Endişe Veren Kayıp: Huriye Zabitler'in Çocukları İzleri Kayboldu

Kilitkaya'da Kayıp Şahıslar: Huriye Zabitler'in Çocuklarından Hala Haber Yok

Kilitkaya'da yaşanan endişe veren bir olayla ilgili olarak 04 Şubat 2024 tarihinde polise verilen bilgilere göre, Huriye Zabitler (E-32) adlı şahsın çocukları Feride Ecem Zabitler (Ç-6) ve İsmail Zabitler (Ç-4) ile birlikte, 03 Şubat 2024 tarihinde saat 23:00 civarında kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrıldıkları ve geri dönmedikleri belirtildi. Şu ana kadar kendilerine ulaşılamamıştır.