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Kilitkaya'da Endişe Veren Kayıp: Huriye Zabitler'in Çocukları İzleri Kayboldu

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Kilitkaya'da Kayıp Çocuklar: Feride Ecem Zabitler ve İsmail Zabitler'den Hala Haber Yok, Arama Çalışmaları Sürüyor
Kilitkaya'da Endişe Veren Kayıp: Huriye Zabitler'in Çocukları İzleri Kayboldu

Kilitkaya'da Kayıp Şahıslar: Huriye Zabitler'in Çocuklarından Hala Haber Yok

Kilitkaya'da yaşanan endişe veren bir olayla ilgili olarak 04 Şubat 2024 tarihinde polise verilen bilgilere göre, Huriye Zabitler (E-32) adlı şahsın çocukları Feride Ecem Zabitler (Ç-6) ve İsmail Zabitler (Ç-4) ile birlikte, 03 Şubat 2024 tarihinde saat 23:00 civarında kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrıldıkları ve geri dönmedikleri belirtildi. Şu ana kadar kendilerine ulaşılamamıştır.

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