  • BIST 7850.96
  • Altın 1797.934
  • Dolar 28.473
  • Euro 30.4852
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

Kilitlediği araçtan kapısı kırılarak çıkarıldı... 2 ay cezaevine gönderildi

» »
Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan B.C.D yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Kilitlediği araçtan kapısı kırılarak çıkarıldı... 2 ay cezaevine gönderildi

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Kasım 2023 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını belirtti.  

Kesat, zanlının Mağusa’dan Lefkoşa’ya geldiğinin öğrenildiğini ve aracıyla Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağına geldiğinde durdurulduğunu ancak kapıların kilitli olması nedeniyle sol yolcu kapısının kırılarak, araçta arama yapıldığını belirtti.

Kesat, zanlının aracında yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri ile hassas terazinin bulunup, emare alındığını kaydetti.

Yürütülen soruşturma neticesinde zanlının Mağusa’ya giderken yolda buluştuğu Nijeryalı bir kişiye 2 bin 900 Euro verdiği ve Yonca kavşağına bir tabelanın altına bırakılan uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra yakalandığını anlatan polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, benzer ve başka suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muslera ve Barbi ismini kullandılar... Girne'de filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu08 Kasım 2023 Çarşamba 15:48
  • İsmail Barbaros: Bu ülkede bir gelecek görmek istiyoruz, bu yola da gelecek görebilmek için çıktık08 Kasım 2023 Çarşamba 14:38
  • Kumyalı Köyünde Hayvan Refah Yasasına Aykırı Hareket: Zanlı Tutuklandı08 Kasım 2023 Çarşamba 14:10
  • Alsancak'ta Trafik Kazası Sonrası Polise Yalan Bilgi Veren Şüpheli Tutuklandı08 Kasım 2023 Çarşamba 14:07
  • Hırsızlık ve Kasten Hasar: Kömürcü'de Hırsızlık Olayıyla İlgili Tutuklama08 Kasım 2023 Çarşamba 14:06
  • Karpazda Ani Ölüm: Otopsi Sonucu Bekleniyor, Soruşturma Başlatıldı08 Kasım 2023 Çarşamba 14:00
  • Lefkoşa Hastanesinde Gizemli Ölüm: Otopsi Sonucu Bekleniyor08 Kasım 2023 Çarşamba 13:58
  • İskele Belediye Tiyatrosu, KKTC turnesine çıkıyor08 Kasım 2023 Çarşamba 13:26
  • KTOEÖS eylem ve miting yapacak08 Kasım 2023 Çarşamba 13:05
  • Borcu olanlara uyarı08 Kasım 2023 Çarşamba 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti