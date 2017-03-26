Son dönemlerde dünyanın en iyi DJ ve prodüktörleri arasında gösterilen Hardwell’in bünyesinde çalışmalarını sürdüren, adını en önemli müzik festivali ve organizasyonlarına yazdırmayı başaran Kill The Buzz, Girne’nin parıltılı konaklama ve eğlence dünyasına sahip Cratos Premium Hotel’in dans ve müzik kulübü Mad Club’da setleriyle eğlenceyi doluklara çıkardı.

Gece hayatının gözde eğlence mekanı Mad Club, kış sezonu programları kapsamında geçtiğimiz Cuma gecesi kabininde Hollandalı DJ Kill The Buzz’a yer verdi.