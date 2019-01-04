'KıllıOcak': 'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına bir karşı duruş

İngiltere'de bir üniversite öğrencisi tarafından kurulan ve kısa zaman içerisinde dünyanın birçok farklı noktasında destekçi edinen 'Januhairy' (KıllıOcak) kampanyası, kadınların vücutlarının kılsız olması gerektiği kabulüne karşı koymayı ve kadınların vücutlarını olduğu gibi benimsemeleri gerekliliği fikrini aşılamayı amaçlıyor.

Reklamlarda ve renkli magazin sayfalarında kadınların sürekli olarak kılsız, oldukça düzgün şekilde ağda yapılmış olarak gösteriliyor olmasına ‘Januhairy' (İngilizce January (Ocak ayı) ile Hairy (Kıllı) kelimelerin birleşiminden oluşturulan (KıllıOcak) anlamına gelen tabir) isimli hareketten tepki geldi.

​‘KıllıOcak', bir grup kadının bir araya gelerek, Ocak ayı içerisinde kadınların vücutlarındaki kılları kesmeyerek uzatmaları yayınlaştırmayı hedefleyen bir kampanya. Kampanyanın çıkış fikri ise kadınların vücut kıllarının toplum tarafından kabul edilmesine dayanıyor. Proje, kadınların vücutlarını olduğu gibi kabul etmesinin gerekliliğine dair farkındalık çalışmaları yaparken, bir yandan da dezavantajlı gençlerin eğitimiyle ilgilen Body Gossip isimli yardım kuruluşuna maddi destek sağlamayı amaçlıyor.

'VÜCUT KILLARIMIZI ALMAYI O KADAR KANIKSAMIŞIZ Kİ, GERÇEK BENLİĞİMİZDEN UZAKLAMIŞIZ'

Januhairy'nin (KıllıOcak) Facebook sayfasındaki açıklamada, "Toplum, kadınların vücutlarında çıkan doğal kılları kesmemesini ve büyümelerine izin vermesini itici ve iğrenç olarak görüyor. Vücut kıllarımızı almaya o denli alışmışız ki kendi gerçek benliğimize yabancı düşmüşüz" ifadelerine yer verilmiş.

​Exeter Üniversitesi'nde tiyatro bölümü öğrencisi olan Jackson, bu tarz bir oluşum kurmaya rol alacağı bir oyun için kıllarını uzattığı sırada bu duruma çevresinden gelen olumsuz tepkiler sonrasında karar verdiğini belirtti.

BBC News'a konuşan Jackson, "Birbirimizi gerçek anlamda ve tam olarak kabul edebilmemiz için kat edeceğimiz daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Bu kampanya, vücut kıllarının normal olduğunu anlamak istemeyenleri hedef alan bir kampanya değil" ifadelerini kullanmıştı.

KAMPANYAYA BİRÇOK ÜLKEDEN DESTEK VAR

Jackson'ın geçen ay kurduğu kampanyaya şu anda İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Rusya ve İspanya'dan birçok katılım olduğu belirtiliyor.

Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Jackson, bunun kesinlikle bireyin kendi tercihinde olduğunu ve vücut kıllarını uzatmanın doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebilecek bir eylem olmadığının altını çizmişti.



'BİZ HALA KADINIZ HALA GÜZELİZ'

Jackson gönderisine ayrıca, "Bazıları bu durumu sevmeyebilir bazıları ise sevebilir… Ancak, kıllı ya da kılsız olmaktan bağımsız olarak biz hala kadınız, bakımlıyız ve güzeliz" notunu düşmüştü.





Öte yandan ‘Januhairy' aracılığıyla toplanan yardımların, genç kızların öz saygı ve özgüvenlerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programı olan Body Gossip'a aktarılacağı belirtildi.