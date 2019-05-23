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Kilo almak için ne yapmalı?

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Kilo alamıyorum ne yapmalıyım? Kilo almak için ne yapmalı? Gibi sıklıkla sorulan sorulara yanıt aradık! Diyetisyen Şule Arslan yanıtladı!
Kilo almak için ne yapmalı?

Her ne kadar bir ortamda ''Kilo almak istiyorum!'' cümlerlerine ''Amaan canım kilo almakta ne var ki bol bol yiyeceksin'' desek de aslında kilo almak isteyenler için durum o kadar da kolay değil! Eğer ki sizde kilo alamıyorum, çok zayıfım ne yemeliyim? sorusunu sık sık kendinize soruyorsanız Nutrigenetik Uzmanı/Diyetisyen Şule Arslan kilo almak için ne yapmalı, kilo almak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu! İşte kilo almanın sırrı!

KİLO ALMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Kilo alamamak da tıpkı kilo verememek gibi çok yaygın bir sorundur. İdeal ağırlığa ve vücut kompozisyonuna sahip olmak kişinin sağlık durumunun iyi bir göstergesidir.

Gerektiğinden zayıf olmak hem hormonlar aracılığıyla kişinin normal fizyolojisini hem de psikolojisini etkileyen bir durumdur.

Kilo almak isteyen kişiler genellikle her şeyi yediklerini ancak kilo alamadıklarını söyleyerek kliniklere başvururlar. Ancak bu kişiler için de tıpkı kilo vermekte zorlanan kişilerde olduğu gibi, vücutlarının hangi besin ögesine ne kadar ihtiyacı olduğu hesaplanarak işe başlanmalıdır.

Örneğin, yağları bağırsaklarında yeterince ememeyen ve emdiği yağ moleküllerini de çok iyi ve hızlı bir şekilde parçalayan kişiye verilmesi gereken yağ miktarıyla, yağları barsaklarından çok hızlı emen ve hemen depolayan kişiye verilmesi gereken yağ miktarı aynı değildir.

TARTI ÜZERİNDEKİ RAKAMLARA KANMAYIN!

Ayrıca, kilo almak isteyen kişilerin sağlıklı vücut bileşimlerini koruyarak kilo alması gerekmektedir. Yani, kas kütlesi eksik kişi kilo almaya çalışıp yağ kütlesi kazandığında tartı üzerinde amacına ulaşmış gibi gözükse de bu sonuç kişinin aslında başarılı olmuş olduğu anlamına gelmez.

Kilo alamamaktan şikayet eden kişiler de kendilerine özgü hesaplanmış enerji düzeyinde ve besin dağılımlarıyla beslendiklerinde, tıpkı kilo vermekte zorlanan kişiler gibi daha hızlı ve etkili bir şekilde başarıya ulaşırlar.

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