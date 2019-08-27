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Kilo beyni yaşlandırıyor!

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Beynin kabuk tabakası inceliyor
Kilo beyni yaşlandırıyor!

Kilo artışı sadece kalp, hipertansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açmıyor. Kilo artışının beynin kabuk tabakasını da etkilediğini ve tabakada incelmelere yol açtığını belirten uzmanlar, aşırı kilolulurda incelmenin daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Aşırı kilo ve obezitenin beyni yaklaşık 10-20 yıl yaşlandırdığını vurguluyor.

 

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, aşırı kilo ve obezitenin beyni de olumsuz etkilediğini, beynin kabuk tabakasında incelmelere yol açtığını söyledi.

 

Beynin kabuk tabakası inceliyor

 

Dünyada fazla kilo ile beyin sağlığı arasında yapılan çalışmaların bu alanda önemli veriler ortaya koyduğunu belirten Dr. Celal Şalçini, “Amerikan Nöroloji Akademisi’nin prestijli dergisinde Haziran 2019’da yayımlanan bir araştırma sonucunda 60’lı yaşlardaki kilo fazlalığının beynin kabuk tabakası incelmesi ile ilişkisi ortaya konuldu. Beynin kabuk tabakası, beynin yüzeyinde bulunan ve nöron diye adlandırılan beyin hücrelerinin gövdelerinin bulunduğu bir alandır. Bu hücrelerin sayıca azalması, bu tabakanın incelmesi ile sonuçlanır. İncelme sonucunda da kişinin bilişsel becerileri yavaşlayarak bunamaya kadar ilerleyebilir” dedi.

 

Aşırı kilolularda kabuk tabaka daha çok inceldi

 

Söz konusu çalışmanın aşırı kilolu kişilerde beynin kabuk tabakasındaki incelmenin daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu belirten Dr. Celal Şalçini, “Bu çalışmada 60’lı yaşlarda normal kilolu, aşırı kılolu ve obez kişinin 6 yıl sonunda beyin MR’ları çekilerek beyin ölçümleri yapılmış. Aşırı kilolularda korteks dediğimiz beynin kabuk tabakasının, normal kişilere göre 0.098 mm, obezlerde de 0.207 mm inceldiği saptanmış” diye konuştu.

 

100 binlerce hücre kaybı anlamına geliyor

 

Bu incelmenin mm olarak ölçüldüğünde çok küçük gibi görünse de beyin için çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Celal Şalçini, “Çünkü bu durum, bu bölgede 100 binlerce hücre kaybı demek. Ayrıca her nöron birden fazla nöronla bağlantı yaptığında kayıp daha önemli oluyor. Normal yaşlanma sürecinde beyin kabuğunun 10 yılda 0.01 mm ve 0.10 mm inceldiğini düşünürsek aşırı kilo ve obezitenin, işinin beynini 10-20 yıl yaşlandırdığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

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