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Kilo problemlerinin altında uyku apnesi yatıyor olabilir! 

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Sağlıklı ve düzenli bir uyku, kilo vermede etkili bir rol oynuyor. Uyku apnesi gibi problemler ise metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo alımına sebep olabiliyor.
Kilo problemlerinin altında uyku apnesi yatıyor olabilir! 

 

Horlama tedavisi üzerine çalışan Çene Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, "Araştırmalar 6 saatten az uyumanın kilo alımına sebep olduğunu ve bireylerde obezite riskini %45 artırdığını gösteriyor. Tetikleyicilerin başında ise uyku apnesi var” diyor. 

Her sene olduğu gibi yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kişilerde kilo verme ve forma girme isteği arttı. Bilinen en etkili kilo verme yöntemleri kişiye uygun diyet ve egzersiz olarak öne çıkarken, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, sağlıklı ve düzenli uykunun kilo vermede büyük bir etken olduğuna dikkat çekiyor. Horlama tedavisi üzerine çalışan Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, diyet ve egzersizle kilo verememenin uyku problemlerinden kaynaklanabileceğini söyleyerek "Yeterli uyuyamayan kişilerin hormon dengeleri bozulurken, bu durum metabolizma hızını düşürüyor ve kilo vermeyi durduruyor. Araştırmalar 6 saatten az uyumanın kilo alımına sebep olduğunu ve bireylerde obezite riskini %45 artırdığını gösteriyor. Tetikleyicilerin başında ise uyku apnesi var” uyarısında bulundu. 

Boyun bölgesindeki yağlanmaya dikkat 

Yetersiz uykunun altında yatan başlıca sebebin uyku apnesi olduğuna dikkat çeken Dr. Tuğrul Saygı, "Kesikli yanı sık bölünen uykuya neden olan horlama ve uyku apnesi, kilo vermeyi zorlaştırır ve kişi normal beslenmesinde bile kilo alır. Kilo alımı, horlama ve uyku apnesinin uyku kalitesini düşürmesi ve uyku esnasında salgılanan lektin, melotonin gibi hormonların salgısını azaltması sebebiyle tetiklenir. Ayrıca horlama ve uyku apnesi olan kişiler kendilerini gün içinde sürekli yorgun hissettikleri için efor gerektiren işlerden kaçınırlar, ki bu da kilo alımını kolaylaştıran faktörlerden biridir. Kilo problemi (obez) olan kişilerde uyku apnesi görülme oranı ise %70’tir. Özellikle boyun bölgesinde yağlanma olursa, bu durum kişinin hava yolunu daraltabilir. Uyku apnesi, uyurken hava yolu tıkandığında ortaya çıktığından semptomlar kilo alımına paralel olarak artabilir.

Horlama proteziyle uyku apnesinden kurtulmak mümkün

Dr. Saygı, uyku apnesinin bireyleri yalnızca fiziksel değil psikolojik açıdan da olumsuz etkilediğini söyleyerek tedavi yöntemlerine değindi: “Sağlıksız uykunun en büyük sebeplerinden biri olan uyku apnesinden, horlama proteziyle kurtulmak mümkün. Hastalarımızın %90-95’inde etkili olan horlama protezi, tıkanmış olan nefes yolunu başarıyla açarak horlama ve uyku apnesi oluşumunu engelliyor. Kilolu hastalarımız arasından tedavi olanlarda ise uyku kalitesinin artırırken ve zayıflama süreçlerini rahatlatıyor. Kişiye uygun olarak hazırlanan protez, hiçbir cerrahi müdahale gerektirmiyor ve yalnızca uyku sırasında kullanılıyor.”

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