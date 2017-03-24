Kilo Vermek İçin Yağlı Yemekler Yiyin!

Eğer yağ yakmaya veya kas yapmaya çalışıyorsanız yeme alışkanlıklarınız çok önemli! Yanlış beslenme sonucu ne yazık ki yaptığınız spor da boşa gidecek...

Kazançlarınızın büyük bir kısmı ne yediğinizden ve nasıl yediğinizden kaynaklanmaktadır. Eğer düzenli olarak saatlerce egzersiz yapıyor fakat dengesiz bir beslenme düzenine sahipseniz, tüm yaptıklarınız boşa gider. Spor sonrası yenen yemekler, özellikle fazla kilolarınızı vermek istiyorsanız çok önemli. Eğer yaptığınız onca egzersize rağmen çok az değişiklik gören veya hiçbir değişiklik görmeyen birçok kişiden biriyseniz, muhtemelen yapıyor olduğunuz spor sonrası beslenme hatalarına aşağıda göz atın.

Dengeli Bir Yemek Yememek

Egzersiz sonrasında dengeli bir yemek, sabahları kahvaltısı yapmak kadar önemlidir. Spor salonuna gidenlerin çoğu bu yemeğin öneminin farkında değil. Her ne kadar günlük egzersizden hemen sonra protein shake içmek güzel bir fikir olsa da, bu sadece egzersiz sonrası yemeğiniz öncesi alınan bir takviyedir. Aldığınız takviyenın dışında katı yiyecekler de yemeniz gerekir. Takviyelerin görevi katı yiyeceklerden aldığımız makrobesleyici maddelere takviye olmasıdır sadece.

**Egzersiz Sonrasında Çok Geç Yemek Yemek

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Eğer ağırlık kaldırma seanslarından hemen sonra yemek yemiyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Ağırlık egzersizi sonrası süreç, vücudunuzu yenilemeniz gereken bir yapım sürecidir. Çünkü vücudunuz egzersiz sonrasında en çok ihtiyaç duyduğu besin maddelerini absorbe etmek için daha aktiftir. Eğer kas yapmaya çalışıyorsanız, egzersiz sonrasındaki o zaman aralığı, vücuda karbonhidrat alarak boşalan glikojen depolarınızı doldurmak için iyi bir zamandır.

Bir Beslenme Planına Sahip Olmamak

Ne kadar kas kazandığınız veya yağ verdiğiniz sizin için önemliyse, bir beslenme plana sahip olmanız gereklidir. Kötü bir beslenme düzeniyle sert karın kaslarına kavuşmayı beklemeyin. Kaldı ki egzersizin vücuttaki etkisi kısadır. Yani egzersizden hemen sonra vücudunuzu beslemezseniz, başarısızlık kaçınılmazdır.

Yağsız Yemek

Hedefiniz ister yağ kaybı olsun ister kas yapmak, besinsel yağları tüketmeniz önemlidir. Beslenmenizden yağı tamamen çıkarmak, yapabileceğiniz en yanlış şey. Vücudunuzun düzgün çalışması için diğer diğer besin maddelerine olduğu kadar yağa da ihtiyacı vardır. Biyokimyasal terimlerle söyleyecek olusak, düşük yağlı diyetler vücudunuzun yağ yakma kabiliyetini mahveder. Dahası, birçok vitamin yağda çözünebilen vitaminlerdir ve vücut tarafından kullanılması için yağda emilmeleri gereklidir. Yani yağdan kaçmayın. Yağ kötü değildir.

**Çok Fazla veya Çok Az Yemek

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Kendinizi aç bırakmak, ne kilo kaybetmenize ne de kas yapmanıza yardımcı olur. Yağ yakmanın veya kas yapmanın yolu bu değil. Bir hedef belirleyin, o hedefe göre bir beslenme planı yapın ve onu uyun. Aldığınız kalorileri aşağı yukarı olacak şekilde hesaplayın. İster yağ yakmak istiyor olun ister kas yapmak, hedefleriniz ne olursa olsun iyi beslenmeniz şarttır. Tüm gerekli besin maddelerini içeren dengeli bir yemek yiyin ve öğünleri atlamayın.