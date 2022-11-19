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Kilo vermek istiyorsanız sabahları değil akşamları spor yapın

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Hollanda'da egzersizin, kilo alımına yol açabilen insülin direnci üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanları, öğleden sonra ve akşam saatlerinde spor yapılmasının daha etkili olduğunu buldu
Kilo vermek istiyorsanız sabahları değil akşamları spor yapın

Araştırmalar, öğleden sonra veya akşam spor salonuna gitmenin kilo vermek için daha faydalı olduğunu gösteriyor. Yeni bir çalışma öğlen ile gece yarısı saatleri arasında egzersiz yapmanın, kilo alımına yol açabilen insülin direncini dörtte bir oranında azalttığını ortaya koydu. 

Daily Mail’de yer alan habere göre uzmanlar, en ideal zamanda egzersiz yapmanın insanların kilolarını kontrol etmelerine ve tip 2 diyabet olma riskini azaltmalarına yardımcı olabileceğini söylüyor. İnsülin direnci  kaslarda, yağlarda ve karaciğerde bulunan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki vermediği ve bu nedenle enerji için kandaki glukozu kullanamadığı durumdur. Önceki çalışmalar, egzersizin diyabet riskini azalttığını bulmuştu. Bu kez bilim insanları zamanlamanın bunun üzerindeki etkisini test etmek istediler. 

7 bin kişi üzerinde çalışıldı

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, yaşları 45 ila 65 arasında değişen yaklaşık 7 bin kişi üzerinde çalıştı. Çoğunun vücut kitle indeksi 27 veya daha yüksekti. Yani sağlıklı kilolu bir kontrol grubunun yanı sıra aşırı kilolu veya obezleri içeriyordu. Katılanlar üzerinde, açlık ve yemek sonrası kan şekeri ve insülin seviyelerini ölçmek için kan örneklerinin alındığı bir muayene yapıldı. 

İnsanlara aynı zamanda yaşam tarzları da soruldu ve bazıları MR taramaları kullanılarak karaciğer yağlanmalarının ölçülmesi için rastgele seçildi. 955 kişiden oluşan rastgele bir gruba, hareket ve aktivite seviyelerini izlemek için art arda dört gün ve gece boyunca ivmeölçer ve kalp atış hızı monitörü verildi.  

Sonuçlar, orta ila şiddetli fiziksel aktiviteye zaman harcamanın karaciğerdeki yağlanmayı ve insülin direncini azalttığını gösterdi. Öğleden sonra veya akşam egzersiz yapmak, gün boyunca eşit bir aktivite dağılımına kıyasla, sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 25 oranında insülin direncini azalttı. Diabetologia dergisinde yayınlanan çalışmada, sabah aktivitesi ile gün boyunca eşit olarak yayılan aktivite arasında insülin direnci üzerinde bir fark olmadığı bulundu.

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