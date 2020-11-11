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Kilo vermek ve egzersiz yapmak tip 2 diyabet riskini düşürüyor

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Birkaç kilo vermenin ve 2 yıl boyunca egzersiz yapmanın, tip 2 diyabet riskini neredeyse yarı yarıya düşürdüğü bildirildi.
Kilo vermek ve egzersiz yapmak tip 2 diyabet riskini düşürüyor

Diabetes Times sitesinin haberine göre, Norfolk Diyabet Önleme Çalışması'nın yürüttüğü araştırmanın bulguları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlandı. 

Araştırma çerçevesinde diyabete yol açabilecek düşük glikoz toleransına sahip binden fazla kişi 8 yıl boyunca izlendi.

Uzmanlar, bu süre içinde 2 ya da 3 kilo vererek ve 2 yıl süresince fiziksel aktivitesini artırarak hayatlarında makul değişiklikler yapanlarda tip 2 diyabet riskinin yüzde 40 ila 47 düştüğünü gözlemledi.

Profesör Mike Sampson, çalışmayla tip 2 diyabetin önlenmesinde önemli bir etkiyi ortaya koyduklarını vurguladı.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre 2019'da dünyada 463 milyon yetişkin diyabetle mücadele ediyordu. Bu sayının 2045'te 700 milyona çıkması öngörülüyor.

 

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