 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.086
  • Altın 150,794
  • Dolar 3,6464
  • Euro 3,8819
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Kilo vermekte güçlük çekmenin altında yatan faktörler neler?

»
Kilo vermekte güçlük çekmenin altında yatan faktörler neler?
Yaz mevsimi yaklaşmaya başladıkça hemen hepimizi fazla kilolarımızdan bir an önce kurtulma telaşı sardı. Ancak dikkat! Eğer kilo vermenin çözümünü sıkı diyetlerde arıyorsanız, bu düşüncenizden bir an önce vazgeçmelisiniz. .

13042017-(5).jpg

1. GÜNE KAHVALTI İLE BAŞLAYIN

Birçoğumuz zamansızlık veya iştahsızlık nedeniyle sabahları kahvaltı yapmıyor veya geçiştiriyoruz. Ancak kahvaltı günün en önemli öğünü. Çünkü kahvaltıyı atlamak veya geçiştirmek iştah metabolizmanızı etkiliyor ve bir sonraki öğünde daha da acıkarak fazla yemek yemenize yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan bu düzenin vücudun yağ depolarını artırması sonucu kilo almanıza sebep olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: “Hatta kan şekeri seviyenizin de düzeni bozulduğu için özellikle gece yemek yeme sendromuna da neden olabiliyor. Yapılan birçok çalışma iyi bir kahvaltıyla güne başlayanların kilo vermede daha başarılı oldukları ve iştah kontrolünü daha iyi yönettiklerini gösteriyor. Bu nedenle her gün kahvaltıya zaman ayırıp kilo vermenizi kolaylaştırabilir, varsa ani yemek ataklarınızı önleyebilirsiniz.”

13042017-(2).jpg

2. SU BARDAĞINI YANINIZDAN AYIRMAYIN

Kilo problemi yaşamanızın bir diğer sebebi de yeterince su içmemeniz olabilir. Su, vücudun en çok gereksinim duyduğu bir besin öğesi. Aynı zamanda metabolizmanızın çalışmasında ve yağ yakımının devam edebilmesinde de önemli bir yere sahip. Vücutta yağ yakımı başladığında toksik maddeler de oluşuyor ve bu maddelerin dışarı atılması için vücut suya ihtiyaç duyuyor. İşte bu nedenle yağ yakımınızın artması için su içmeniz şart. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan içmek için susama hissini de beklememeniz gerektiğini belirterek, “Kadınlar günde ortalama 10-12 bardak, erkekler de 12-14 bardak su içmeli.” diyor. Su tüketmekte güçlük çekiyorsanız suyunuzun içerisine tarçın, elma, limon, nane dilimleri ekleyebilirsiniz. Böylece hem su tüketiminiz artar, hem de varsa vücudunuzdaki ödemi de atarsınız.

13042017-(4).jpg

3. TUZLUĞU SOFRADAN KALDIRIN

Mevsim geçişlerinde vücutta ödem birikimi olabiliyor. Yani vücudunuz sıvı tutabiliyor, bunun sonucunda elde, ayaklarda ve göbek çevresinde yoğun şişkinlik hissedilebiliyor. Vücuttaki ödem probleminde öncelikle en doğru çözüm tuzu kısıtlamak. Tuz tüketimini günde 4 ila 5 gram arasında kısıtlayın. Yemeklerinizi tatlandırmak için tuz yerine baharatlar kullanın. Bunun yanı sıra ödem atıcı çaylardan da faydalanabilirsiniz. Ödem atıcı çaylar arasında yer alan yeşil çayı tansiyon probleminiz yoksa günde 2-3 fincan tüketebilirsiniz.

13042017-(3).jpg

4. SABAHLARI SPOR YAPIN

Sağlıklı bir yaşam ve kilo vermek için haftanın 3 günü spor yapmayı asla ihmal etmeyin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sabah aç karnına yapılan yürüyüşlerin yağ yakımını hızlandırdığını ve daha kolay kilo verilmesini sağladığını belirterek, “İnsülin direnci veya hipoglisemi gibi sağlık problemleriniz yoksa yürüyüşleri sabah yapmayı tercih edin. Gün ortası veya akşam spor yapacaksanız ara öğünden 1 saat, ana öğünden ise 2,5 saat sonra olmasına dikkat edin” diyor. Spor yaparken doğru beslenmeniz de çok önemli. Spor denildiğinde proteinden zengin beslenilmesi gerektiği düşünülüyor. Ancak et, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller gibi protein kaynakları kadar, tam buğday ekmek, bulgur pilavı ve taze meyveler gibi karbonhidrat kaynaklarına da beslenmenizde mutlaka yer verin. Bunun nedeni ise spor yaptıktan sonra yorulan kaslarınızın toparlanabilmesi için protein kadar karbonhidrat kaynaklarına da ihtiyaç duymaları.

ff.gif

5. TAHLİL YAPTIRIN

Kilo verememekten yakınıyorsanız bunun tek nedeni beslenme alışkanlıklarınız olmayabiliyor. Düşük metabolizma hızı, hormonlar, vitamin eksiklikleri ve iyi çalışmayan tiroit bezleri de kilo vermenizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı bir hekimle görüşüp kilo vermeye engel herhangi bir sorununuz olup olmadığından emin olun. Tahlil sonuçlarınıza göre uygulanacak olan ilaç tedavisi ve diyet kilo vermenizi olumlu yönde etkileyecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AIDS ile mücadelede yeni yöntem11 Nisan 2017 Salı 15:43
  • Beyin hücrelerinin yeniden programlanması Parkinson'a çare olabilir11 Nisan 2017 Salı 15:41
  • Günde bir saat sosyal medya, çocukların mutluluğunu azaltıyor10 Nisan 2017 Pazartesi 16:46
  • Gaz çıkartmanın bilinmeyen faydaları!10 Nisan 2017 Pazartesi 14:41
  • Alzheimer’ın belirtileri nelerdir?10 Nisan 2017 Pazartesi 13:55
  • Hamileyken hangi yöne doğru yatılmalı?10 Nisan 2017 Pazartesi 13:30
  • Lenfoma çeşitlerine ve belirtilerine dikkat edin!08 Nisan 2017 Cumartesi 11:39
  • Yaz öncesi kadınları sevindirecek 7 öneri!08 Nisan 2017 Cumartesi 09:43
  • Kanser Farkındalık Seminerleri devam ediyor...07 Nisan 2017 Cuma 10:33
  • “Şeker, en tatlı zehirdir"06 Nisan 2017 Perşembe 16:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti