Kilo vermeye yardımcı en etkili 5 egzersiz

Kilo verme sürecinde ne yediğimiz kadar ne kadar hareket ettiğimiz ne kadar spor yaptığımız da çok önemli. Yapılan yeni bir araştırmada, genetik obezite riski bulunan insanlar için bile kilo kaybına yardımcı olan 5 egzersiz belirlendi.

Vücudumuzun ağırlığına, şekline ve büyüklüğüne katkıda bulunan birçok faktör vardır. Ana katkıda bulunanlardan biri, tüm özelliklerimizin kodunu yazan genlerimizdir. Genler kişiden kişiye farklıdır ve ağırlık ayar noktamız bir istisna değildir. Bazılarımız genetik olarak daha ince olmaya eğilimliyiz ve bazılarımız ise obezite riski oluşturabilecek genlere sahip.

Bununla birlikte, yaşam tarzımız sağlığımız için oldukça önemli ve kilomuzu da etkiliyor. Yapılan bir çalışmada, özellikle obezite riskine sahip genler için kilo kaybına yardımcı olabilecek egzersizler araştırıldı. 18 farklı egzersize bakıldıktan sonra en fazla yarar sağlayan 5 tanesi seçildi. İşte o 5 egzersiz...

KOŞU YAPMAK

Bu madde muhtemelen hiç kimse için sürpriz değil. Ortalama 40 dakika boyunca düzenli olarak koşu yapmak, obeziteye eğilimli genleri dengelemek için en güçlü egzersiz olarak belirlendi. Özellikle açık havada yapılan düzenli koşu seansları sadece kilo kaybına yardımcı olmakla kalmıyor, stresi de azaltıyor.

GÜÇ YÜRÜYÜŞÜ

Uzmanlar, düzenli yürüyüş yapmanın faydalarını anlata anlata bitiremiyor. Peki güç yürüyüşünü daha önce duydunuz mu? Güç yürüyüşü, uzun kol hareketleri yaparak geniş adımlarla ritmik bir tempoda yürümeyi kapsar. Her gün en az 45 dakika güç yürüyüşü yapmak, kilo kaybına yardımcı oluyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Yürüyüş yapmanın en keyifli hali şüphesiz ki doğa içinde yapılanlardır. Bir yandan kalori yakarken diğer yandan manzaranın tadını çıkarın. Zorlu yürüyüş parkurlarını seçmeyi de ihmal etmeyin!

YOGA

Yapılan araştırmaya göre yoga, obezite riski taşıyan genler için harika bir egzersiz seçeneği. Yoga, zihni rahatlatırken beden için de pek çok fayda sağlar, Kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra doğal bir ağrı kesici özelliği taşır, duruşu düzeltir ve osteoporozu önlemeye yardımcı olabilir.

DANS

Evet, doğru okudunuz! Dans etmek, genlerden bağımsız olarak obeziteden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bu çalışma Çin ve Tayvan'da yürütüldüğünden, en büyük etkiye sahip olan dans tarzı standart ulusal danstı.

Ulusal dans balo salonu dansına benzer. Ama tabii ki diğer dans seçenekleri de kilo vermeye yardımcı olur. Mesela zumba! Dans ederken tüm stresten uzaklaştığınızı, enerji depoladığınızı ve kalorileri yok ettiğinizi hissedeceksiniz.