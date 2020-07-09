  • BIST 117.614
  • Altın 400,342
  • Dolar 6,8586
  • Euro 7,7700
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Kilo vermeye yardımcı en etkili 5 egzersiz

» »
Kilo verme sürecinde ne yediğimiz kadar ne kadar hareket ettiğimiz ne kadar spor yaptığımız da çok önemli. Yapılan yeni bir araştırmada, genetik obezite riski bulunan insanlar için bile kilo kaybına yardımcı olan 5 egzersiz belirlendi.
Kilo vermeye yardımcı en etkili 5 egzersiz

Vücudumuzun ağırlığına, şekline ve büyüklüğüne katkıda bulunan birçok faktör vardır. Ana katkıda bulunanlardan biri, tüm özelliklerimizin kodunu yazan genlerimizdir. Genler kişiden kişiye farklıdır ve ağırlık ayar noktamız bir istisna değildir. Bazılarımız genetik olarak daha ince olmaya eğilimliyiz ve bazılarımız ise obezite riski oluşturabilecek genlere sahip.

Bununla birlikte, yaşam tarzımız sağlığımız için oldukça önemli ve kilomuzu da etkiliyor. Yapılan bir çalışmada, özellikle obezite riskine sahip genler için kilo kaybına yardımcı olabilecek egzersizler araştırıldı. 18 farklı egzersize bakıldıktan sonra en fazla yarar sağlayan 5 tanesi seçildi. İşte o 5 egzersiz...

KOŞU YAPMAK 

Bu madde muhtemelen hiç kimse için sürpriz değil. Ortalama 40 dakika boyunca düzenli olarak koşu yapmak, obeziteye eğilimli genleri dengelemek için en güçlü egzersiz olarak belirlendi. Özellikle açık havada yapılan düzenli koşu seansları sadece kilo kaybına yardımcı olmakla kalmıyor, stresi de azaltıyor.

GÜÇ YÜRÜYÜŞÜ 

Uzmanlar, düzenli yürüyüş yapmanın faydalarını anlata anlata bitiremiyor. Peki güç yürüyüşünü daha önce duydunuz mu? Güç yürüyüşü, uzun kol hareketleri yaparak geniş adımlarla ritmik bir tempoda yürümeyi kapsar. Her gün en az 45 dakika güç yürüyüşü yapmak, kilo kaybına yardımcı oluyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 

Yürüyüş yapmanın en keyifli hali şüphesiz ki doğa içinde yapılanlardır. Bir yandan kalori yakarken diğer yandan manzaranın tadını çıkarın. Zorlu yürüyüş parkurlarını seçmeyi de ihmal etmeyin!

YOGA 

Yapılan araştırmaya göre yoga, obezite riski taşıyan genler için harika bir egzersiz seçeneği. Yoga, zihni rahatlatırken beden için de pek çok fayda sağlar, Kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra doğal bir ağrı kesici özelliği taşır, duruşu düzeltir ve osteoporozu önlemeye yardımcı olabilir.

DANS 

Evet, doğru okudunuz! Dans etmek, genlerden bağımsız olarak obeziteden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bu çalışma Çin ve Tayvan'da yürütüldüğünden, en büyük etkiye sahip olan dans tarzı standart ulusal danstı.

Ulusal dans balo salonu dansına benzer. Ama tabii ki diğer dans seçenekleri de kilo vermeye yardımcı olur. Mesela zumba! Dans ederken tüm stresten uzaklaştığınızı, enerji depoladığınızı ve kalorileri yok ettiğinizi hissedeceksiniz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Covid-19 vakası görüldü09 Temmuz 2020 Perşembe 14:20
  • Gana'da Covid-19 vaka sayısı 22 bin 822'ye ulaştı09 Temmuz 2020 Perşembe 13:40
  • Yunanistan: Toplam vaka 3 bin 622, can kaybı 19309 Temmuz 2020 Perşembe 13:20
  • Güney Afrika'da 1 günde 8 bin 810 Covid-19 vakası tespit edildi09 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 707 bini geçti09 Temmuz 2020 Perşembe 12:34
  • Sırbistan'da Hükümetin Covid-19 Önlemlerini Protesto Eden Binlerce Kişi Polisle Çatıştı09 Temmuz 2020 Perşembe 11:40
  • Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 Kişi Öldü09 Temmuz 2020 Perşembe 10:30
  • Koronavirüs: Hava yoluyla bulaşma nedir, ne anlama geliyor ve neden önemli?09 Temmuz 2020 Perşembe 09:57
  • Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya dava açacak09 Temmuz 2020 Perşembe 09:55
  • Dünya Genelinde Vaka Sayısı 12 Milyonu Aştı09 Temmuz 2020 Perşembe 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti