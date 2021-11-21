  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Kilo Vermeyi Engelleyen Faktörler

» »
Fazla kilolardan kurtulmak her zaman sanıldığı kadar kolay olmuyor. Prof. Dr. Erbil, ‘Diyet yaptığınız halde ideal kiloya ulaşamıyorsanız bunun birçok nedeni olabilir’ uyarısı yaptı.
Kilo Vermeyi Engelleyen Faktörler

ENDOKRİN Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  ‘2019 Türkiye Sağlık Araştırması' sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmada, kadınların yüzde 25'i obez, yüzde 30'u fazla kilolu olarak tespit edilirken, erkeklerde bu oranlar yüzde 17 ve yüzde 40 olarak belirlendi.

Prof. Dr. Yeşim Erbil

“Bu sayılara bakınca toplumun en az yarısının kilo verme çabası içinde olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır” diyen Erbil, zayıflamayı yavaşlatan nedenleri şöyle sıraladı:

Dinlenme metabolizma hızı: Vücudun istirahat halinde harcadığı kaloridir. Dinlenme metabolizma hızı erkeklerde daha fazladır.

Gıdaların ısı etkisi: Besinlerin sindirilirken harcanan kalori miktarıdır. Rafine olmayan besinler ile rafine gıdaların sindirimi farklıdır.

Cinsiyet: Kadınlarda yağ/kas oranı daha fazla olduğu için kilo verme süreci erkeklerden daha yavaştır.

Yaş: Yaşın ilerlemesi ve özellikle menopoz sonrası metabolizma çok yavaşlar. Alınacak kiloların büyük bölümü yağdır ve bu da ciddi bir dezavantajdır.

Gebelik: Gebelikte alınan fazla kilolar doğan çocuğun ileride obez olmasına yol açmaktadır.

Başlangıç noktası: Çok fazla kilosu olan kişinin kilo verme hızı daha fazla olacaktır. İki kilo fazlası olan bir kişinin bu kiloyu vermesi aylar sürebilir.

Uyku: Uyku sorunu olan kişilerin daha kilolu olduğu ve kilo verme aşamasında başarılı olmadığı araştırmalarla gösterilmiştir.

Hormonlar: Hipotiroidi, Cushing Sendromu, Polikistik Over gibi hormonal sorunlarda kilo verme hızını yavaşlatır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uğur Şahin Kaç Doz Aşının Gerekli Olduğunu Açıkladı21 Kasım 2021 Pazar 15:40
  • Sahte İlaç Tehlike Saçıyor21 Kasım 2021 Pazar 14:45
  • Diyabete Karşı 10 Beslenme Önerisi21 Kasım 2021 Pazar 13:28
  • Çocuklarda Orta Kulak İltihabına Dikkat21 Kasım 2021 Pazar 12:54
  • Tüp Bebek Tedavisinde Yeni Yöntem: Kemik İliği20 Kasım 2021 Cumartesi 22:54
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi Ameliyathanesini su bastığı için ameliyatlar iptal edildi20 Kasım 2021 Cumartesi 22:46
  • Bilim Kurulu Üyesinden ‘Favipiravir’ Açıklaması20 Kasım 2021 Cumartesi 22:08
  • Covid-19 Hamileleri Tehdit Etmeye Devam Ediyor: Ölü Doğum Riski Artıyor20 Kasım 2021 Cumartesi 21:29
  • Covid-19’un Beyne Etkileri20 Kasım 2021 Cumartesi 20:33
  • Corona Virüsü Hamile Kadınları Depresyona Sürüklüyor20 Kasım 2021 Cumartesi 19:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti