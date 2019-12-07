Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Soruşturma ekibi Mağusa'da gümrüğü ödenmemiş ürünlere yönelik peş peşe operasyon düzenledi. Kilolarca kaçak peynir ve donmuş gıdaya polis el koydu.

Akyar Sınır Kapısı'nda ve iki ayrı iş yerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrüğü ödenmemiş donmuş gıda, peynir ve ceviz ele geçirildi.

Tespit edilen 3 kişi ile ilgili polis yasal işlem başlattı. 145 kilo peynir ve donmuş gıdalar tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa'da Akyar Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yapan A.C.A. (E-37)'nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş, çeşitli markalarda 40 kg peynir, 1 lt krema, 20 kg donmuş patates ve 8 kg donmuş mısır tespit edildi.

Öte yandan saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren H.Y. (E-64)'ye ait iş yerinde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş çeşitli markalarda yaklaşık 105 kg peynir ile muhtelif gıda malzemeleri bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.

Yine saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa'da A.K.(E-33)'ye ait iş yerinde yapılan aramada ise gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 88 kg kabuklu cevizin bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.

Polis bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.