Toplum olarak insanlık tarihinin teknoloji ve bilgi anlamında en mükemmel çağlarından birinde yaşarken nasıl oluyor da bu kadar “eski” düşünebiliyoruz? Hala insanlar tek bir kalıba sığdırılmaya çalışılıyor, cinsiyet fark etmeksizin uyulması gereken kurallar ve nasıl görünmeleri gerektiği belirleniyor. Üstelik o kişinin kendini nasıl iyi hissettiği sorulmuyor bile. Bu çemberin dışında kalanlar ise dışlanıyor. Tıpkı ünlü model Hunter McGrady ve yaşadıkları gibi…