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Kim dedi ki bitti? Tam 4 saat kesinti var!

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Gazimağusa'da yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Kim dedi ki bitti? Tam 4 saat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde çürük direk değişim çalışması nedeniyle 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacak kesinti aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Altıok, Maraş Magem, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil Yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal bölgesinin bir kısmı, Antalyalılar bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu Kliniği bölgesi”

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