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Kim Doğru Söylüyor? Üstel: Yakıt Var, Direl: Yakıt Hemen Hemen Bitti

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Kim Doğru Söylüyor? Üstel: Yakıt Var, Direl: Yakıt Hemen Hemen Bitti
Kim Doğru Söylüyor? Üstel: Yakıt Var, Direl: Yakıt Hemen Hemen Bitti

KIB-TEK Genel Müdür Vekilli Kamil Direl ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili sabah saatlerinde BRT’ye açıklamada Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt sıkıntısı yaşandığını, yakıtın hemen hemen bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Gün içerisinde ülke genelinde saatlerce süren elektrik kesintileri yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor.

Başbakan Ünal Üstel’se akşamüzeri yaptığı açıklamada Teknecik’te yakıt sıkıntısı bulunmadığını söyledi.

Bu iki açıklama karşısında vatandaş da şaşkına döndü.

Kimin doğru söylediği ülke genelinde tartışma konusu oldu.

Öter yandan Üstel yaptığı açıklamada bazı basın yayın organlarını hedef gösterse de Kıb-Tek’in Genel Müdür Vekili’nin açıklaması ise “bazı basın yayın organlarından” değil devletin kanalı BRTK’dan yayınlandı…

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