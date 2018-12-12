Kim Jong-un güzellik maskeleri Güney Kore'ye bomba gibi düştü

Güney Kore'deki kozmetik çılgınlığı, 'Kim Jong-un güzellik maskeleriyle' tavan yaptı. Paketinde Kuzey Kore liderinin yüzü kremle kaplı halde tasvir edildiği 'birleşme için nemlendirici yüz maskelerinin' kapışıldığı ortaya çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in'in nisanda başlattığı görüşme trafiği kapsamında Moon'un Kuzey'i ziyaretinin ardından Kim'in iadede bulunmasına yönelik bir beklenti var.

Bu beklentiyi ve birleşme diplomasisini ticarete tahvil edenler de eksik değil.

Güney Koreli kozmetik firması 5149 tarafından Koreler arası zirveyi kutlama gerekçesiyle haziranda piyasaya sürülen 25 binden fazla Kim Jong-un güzellik maskesinin raflarda tükendiği belirtildi.

'Birleşme için nemlendirici yüz maskesi' diye tanımlanan ürünün paketinde Kuzey Kore lideri yüzünde maskeyle gülerken ve el sallarken tasvir ediliyor.

'Nükleer bomba' gibi paketlerde satıldığı sloganıyla piyasaya sürülen ürünün yüzü nemlendirme, beyazlatma, kırışıklıklarla savaşma gibi özelliklerine dair tanıtım yapılıyor.

Benzerlerinin 4 katı fiyata satılmasına rağmen raflarda tükenmeye yüz tutan üründen Güney Koreliler 'Kim maskesi' ya da 'nük maskesi' diye söz ediyor.

'Kim maskesini' alan genç kadınlardan biri, şu sıra trendin bu olduğunu ve kendisinin de geri kalmak istemediğini söyledi. 18 yaşında bir öğrenci olan Jeon, "Paketle selfie çekip sosyal medyada paylaşmazsam olmaz" dedi.

Nitekim sosyal medyada ellerinde paketle, yüzlerinde maskeyle poz veren Güney Korelilerin esprili paylaşımlarından geçilmiyor. YouTube'da maskenin nasıl kullanılacağına dair eğlenceli videolar yayımlanıyor.

Seul'deki AVM'lerin çalışanları, "Müşteriler daha paketi gördüklerinde gülmeye başlıyor" izlenimini aktarırken ürünün zamanın ve piyasanın ruhunu yakaladığı görüşünde.