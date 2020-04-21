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Kim Jong-un: Kuzey Kore liderinin durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı

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Kim Jong-un: Kuzey Kore liderinin durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kim Jong-un: Kuzey Kore liderinin durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı

Güney Koreli yetkililer, kalp ameliyatı geçirdiği öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ağır hasta olduğuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında bir süredir halkın önüne çıkmayan 36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin ağır hasta olduğuna dair bir işaret olmadığı belirtildi.

Daha önce de Kim'in hasta olduğuna dair iddialar ortaya atılmış ancak bunlar yalanlanmıştı.

Spekülasyonlar ne zaman başladı?

Kim Jong-un, 1994'te ölen büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung'un doğum günü kutlamalarına katılmadı.

Kim Il-Sung için her yıl 15 Nisan'da büyük çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.

Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu.

Kim Jong-un en son 11 Nisan'da kamuoyu önüne çıkmış, İşçi Partisi politbüro toplantısına başkanlık etmişti.

'12 Nisan'da ameliyat oldu' iddiası

Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin internet sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü öne sürdü.

Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü.

CNN televizyonuna göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi.

Bu yetkililer, Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun ne kadar ciddi olduğunu belirlemenin zor olduğuna dikkat çekti.

Reuters ajansına göre Güney Kore Hükümeti'nin yanı sıra Çin istihbarat kaynakları da Kim'in durumunun ağır olduğu iddialarını reddetti.

BBC Seul muhabiri Laura Bicker, açıklamalarda Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediğine dikkat çekiyor.

Kim Jong-un Eylül 2014'te 40 gün süreyle kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Kuzey Kore lideri darbeyle devrildiği iddialarının ardından halkın önüne bastonla çıkmıştı.

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