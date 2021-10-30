Kim Jong-un, Kuzey Korelileri gıda kriziyle mücadele etmek için siyah kuğu yemeye çağırdı

Kuzey Korelilere, ülke gıda kıtlığıyla mücadele ederken siyah kuğu yemeleri söylendi. Kim Jong-un’un rejimi; eti lezzetli olarak niteledi.

Kuzey Korelilere, ülke gıda kıtlığıyla mücadele ederken siyah kuğu yemeleri söylendi. Kim Jong-un’un rejimi; eti lezzetli olarak niteledi.

Teklif, gıda krizi yaşanırken doğu kıyılarında yeni bir ördek çiftliğinin açılmasıyla birlikte geliyor.

İktidar partisi gazetesi Rodong Sinmun pazartesi günü “siyah kuğu eti lezzetli ve tıbbi değeri var” dedi. NK News’e göre, süs kuşlarını yiyecek olarak yetiştirmeye yönelik araştırmalar 2019’un başlarında başladı ve yetkililer okullara, fabrikalara ve işletmelere yiyecek yetiştirmelerini ve kendi kendine yeterliliği artırmak için balık ve diğer hayvanları yetiştirmelerini söyledi.

SİYAH KUĞU ÇİFTLİĞİ, İKTİDAR PARTİSİNDEN O İSME AİT

Ülkenin doğu kıyısında, iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin baş sekreteri Ri Jong Nam tarafından siyah kuğu yetiştirmek için yeni bir merkez açıldı. Teklifin bu merkezin açılışıyla birlikte gelmesi dikkat çekti.

Uluslararası gözlemciler, Kuzey Kore’nin gıda ve ekonomik durumunun tehlikeli olduğunu ve ülkenin ticareti artırdığına, Çin üzerinden büyük insani yardım sevkiyatı aldığına dair işaretler olduğunu söylüyor.

Güney Kore istihbarat teşkilatı dün kapalı kapılar ardında yapılan bir meclis oturumunda, Kim’in her pirinç tanesinin güvence altına alınmasını ve çiftçiliğe yönelik tüm çabanın gösterilmesini isteyen emirler verdiğini söyledi.

Ancak casus ajansı, ayrıca Kuzey Kore’nin önümüzdeki aylarda Çin ve Rusya ile olan sınırını yeniden açmak için adımlar attığını söyledi.

Haziran ayında Kim, şunları söylemişti: “Tarım sektörü geçen yıl tayfunun verdiği hasar nedeniyle tahıl üretim planını yerine getiremediği için halkın gıda durumu artık gerginleşiyor.”

Bu ayın başlarında yayınlanan bir rapor, “Henüz kıtlık oranlarında bir kriz olmasa da olumsuz eğilim, önceki yıl düşük rekolte dış faktörlerle birleştiğinde, ülkedeki gıda güvensizliğini ağırlaştırıyor” dedi.