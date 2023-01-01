Kim Jong-un şaşırtmadı! Kuzey Kore yeni yıla balistik füze denemesiyle girdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ile Japonya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore, yeni yılın ilk saatlerinde balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Japon Denizi yönüne fırlatılan balistik füzenin 400 kilometre yol katettikten sonra

Gerilimin yüksek olduğu Kore yarımadasında 2023'ün ilk saatleri sıcak geçti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ile Japonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Pyongyang yönetiminin, gece saatlerinde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısa menzilli balistik füzenin Ryongsong bölgesinden yerel saatle 02.50 sıralarında atıldığı belirtildi. Japon Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi yönüne doğru fırlatılan füzenin havada 400 kilometre katettikten sonra denize düştüğü bildirildi.

GÜNEY KORE'DEN 'KARŞILIK' CEVABI

Güney Kore Genelkurmaylığı, açıklamanın devamında Kuzey Kore'nin yaptığı eylemi provokasyon olarak nitelendirirken ordularının bu provokasyonlara çok kuvvetli şekilde cevap verme yeteneklerine dayalı sağlam bir hazırlık duruşu koruduğu kaydedildi.

JAPONYA'DAN DİPLOMATİK PROTESTO

Füze denemesinin ardından Japonya'dan da açıklama geldi. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 kilometre irtifaya erişen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesi dışında düştüğünü teyit etti. Japon hükümeti, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.