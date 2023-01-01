  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Kim Jong-un şaşırtmadı! Kuzey Kore yeni yıla balistik füze denemesiyle girdi

» »
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ile Japonya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore, yeni yılın ilk saatlerinde balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Japon Denizi yönüne fırlatılan balistik füzenin 400 kilometre yol katettikten sonra
Kim Jong-un şaşırtmadı! Kuzey Kore yeni yıla balistik füze denemesiyle girdi

Gerilimin yüksek olduğu Kore yarımadasında 2023'ün ilk saatleri sıcak geçti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ile Japonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Pyongyang yönetiminin, gece saatlerinde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısa menzilli balistik füzenin Ryongsong bölgesinden yerel saatle 02.50 sıralarında atıldığı belirtildi. Japon Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi yönüne doğru fırlatılan füzenin havada 400 kilometre katettikten sonra denize düştüğü bildirildi.

GÜNEY KORE'DEN 'KARŞILIK' CEVABI

Güney Kore Genelkurmaylığı, açıklamanın devamında Kuzey Kore'nin yaptığı eylemi provokasyon olarak nitelendirirken ordularının bu provokasyonlara çok kuvvetli şekilde cevap verme yeteneklerine dayalı sağlam bir hazırlık duruşu koruduğu kaydedildi.

JAPONYA'DAN DİPLOMATİK PROTESTO

Füze denemesinin ardından Japonya'dan da açıklama geldi. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 kilometre irtifaya erişen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesi dışında düştüğünü teyit etti. Japon hükümeti, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Ukrayna’nın “Barış Zirvesi” Düzenleme Fikri, ABD’nin Halkla İlişkiler Kampanyası29 Aralık 2022 Perşembe 21:54
  • Rusya’dan Karabağ yorumu: Endişeliyiz29 Aralık 2022 Perşembe 17:22
  • Kiev’de şiddetli patlama: Rusya füze yağdırdı29 Aralık 2022 Perşembe 13:16
  • Çin’in Kırsal Bölgelerinde Covıd-19 Hazırlığı Arttı29 Aralık 2022 Perşembe 10:39
  • Yasaklar ve kısıtlamalar kalktı Covid-19 geri döndü28 Aralık 2022 Çarşamba 23:36
  • Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışını yasakladı28 Aralık 2022 Çarşamba 13:58
  • Ofis bilgisayarında 275 saat oyun oynayan Japon çalışana maaş kesintisi28 Aralık 2022 Çarşamba 12:57
  • Zelenskiy: Ukrayna Ordusunu Gelecek Yıla Hazırlamaya Devam Ediyoruz28 Aralık 2022 Çarşamba 10:35
  • Japonya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 önlemlerini geri getiriyor28 Aralık 2022 Çarşamba 09:18
  • Hindistan’da iki Rus iş insanının ölümü soruşturulacak27 Aralık 2022 Salı 21:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti