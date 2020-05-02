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Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı

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Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı
Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun kötüleştiği iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 20 gün aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktığı bildirildi.

Bir süredir kamuoyunda görülmediği için öldüğü ya da görevinden uzaklaştırıldığı gibi iddialarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri, 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktı.

Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı, Kim Jong-un'un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önünde görüldüğünü bildirdi.

 

​Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak hakkındaki iddiaları yalanlamış oldu.

Kim Jong-un en son 11 Nisan’da, başkanlığı ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştükim-003.jpg

Kim hakkındaki söylentiler 

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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