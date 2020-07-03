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Kim Jong-un: Virüsün ülkeye girmesini önleyerek istikrarı koruduk

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Kuzey Kore bir Covid-19 vakası bile rapor etmedi, Kim Jong-un 'Parlak bir başarı elde ettik' dedi
Kim Jong-un: Virüsün ülkeye girmesini önleyerek istikrarı koruduk

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Covid-19 salgınıyla mücadelede "parlak bir başarı" elde ettiklerini öne sürdü.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya göre Kim, politbüro toplantısında "virüsün ülkeye girmesini önleyerek istikrarı koruduklarını" belirtti.

Virüs tüm dünyaya yayılırken Kuzey Kore altı ay önce sınırlarını kapatmış ve binlerce kişiyi karantinaya almıştı.

Kuzey Kore ülkede tek bir virüs vakasının görülmediğini söylüyor. Ancak bazı uzmanlar, bunun olası olmadığını öne sürüyor.

'Uzak görüşlülüğümüz salgını önledi'

KCNA'nın haberine göre Kim Jong-un'un dün ülkenin altı aylık salgınla mücadele raporlarını inceledi ve "Parti Merkez Komitesi'nin uzak görüşlülüğü sayesinde virüse karşı başarı elde edildiğini" söyledi.

Komşu ülkelerde hâlâ virüs olduğunu belirten Kim, ihtiyatın elden bırakılmaması ve önlemlerin kaldırılması için acele edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, Çin'de salgının büyümeye başladığı dönemde; 30 Ocak'ta ülkenin giriş çıkışlarını kapattı. Sonrasında başkent Pyongyang'da yüzlerce yabancı karantina altına alındı.

On binlerce Kuzey Kore vatandaşı da tecrit edilirken okullar kapatıldı.

WHO: 922 kişiye test yapıldı, hepsi negatif çıktı

Bir Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilisinin 1 Temmuz'da Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre Kuzey Kore'de şimdi okullar yeniden açıldı. Ancak, ülkede insanların kalabalık gruplar halinde bir araya gelmesi yasak ve kamusal alanlarda maske takmak zorunlu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ülkede şimdiye kadar 922 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve bunların tümünün sonucu negatif çıktı.

Kuzey Kore'yle ilgili haberler yayımlayan NK News editörü Oliver Hotham, bu yılın başlarında BBC'ye "Ülkede hiç vaka görülmemiş olması çok olası değil çünkü Çin ve Güney Kore ile sınır komşusu. Özellikle Çin'le sınır ticaretini göz önüne aldığınızda virüsü nasıl engellediklerini anlamıyorum" demişti.

Hotham bununla birlikte "Ama gerçekten çok erken önlem aldıkları için büyük çaplı bir salgını önlemiş olmaları mümkün" diye konuşmuştu.

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