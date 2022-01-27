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Kim Jong-un’un akıl almaz önlemi: Özel tuvaletiyle geziyor

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İlginç uygulamalarıyla dikkat çeken Kuzey Kore lideri bu defa da tuvalet alışkanlığıyla gündemde.
Kim Jong-un’un akıl almaz önlemi: Özel tuvaletiyle geziyor

İlginç uygulamalarıyla dikkat çeken Kuzey Kore lideri bu defa da tuvalet alışkanlığıyla gündemde. İsmini vermek istemeyen Kuzey Koreli bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Kim Jong-un normal bir halka açık tuvaleti kullanamazmış. Bu yüzden de her gittiği yere özel portatif tuvaletini de beraberinde götürüyormuş.

Portatif tuvalet, liderin resmi konvoyundaki arabalardan birinde gizli ve gittiği her yere onunla birlikte gidiyor. Kaynak, “Tuvaletler sadece Kim Jong-un’un kişisel treninde değil, seyahat ettiği küçük veya orta boy arabalar ne olursa olsun ve hatta dağlık arazi veya kar için tasarlanmış özel araçlarda bile var. Konvoyda birden fazla araç var, bu yüzden insanlar hangisinde olduğunu söyleyemez ve tuvalet görevi gören ayrı bir araba var” dedi

KRALİYET AİLESİ DE TUVALET KONUSUNDA TAKINTILI

VIP’ler için ayrılmış özel bir tuvalete sahip olmak çok sıra dışı değil. Kraliçe Elizabeth de nereye giderse gitsin beraberinde giden özel bir kraliyet tuvaleti oluyor. Hatta tuvalet rulosu bile, kraliyet ailesi dışında hiç kimse tarafından kullanılmayacak şekilde işaretlenmiş.

Kraliçe dışında, Prens Charles’ın da kendisiyle birlikte giden özel bir klozet kapağı olduğu bildirildi. Kraliyet yazarı Tom Bower, Prens Charles’ın biyografisinde, tahtın varisinin kendi yatağı, klozet kapağı, kadife tuvalet kağıdı ile geldiğini iddia etti.

Bununla birlikte, bir Avustralya radyo programında özel tuvalet düzenlemeleri hakkında soru sorulduğunda, prens konuyla alay edip iddiaları reddetmişti.

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