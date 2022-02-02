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Kim Jong-un’un eşi aylar sonra ortaya çıktı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol Ju ve teyzesi Kim Kyong Hui uzun bir aradan sonra ortaya çıktı…
Kim Jong-un’un eşi aylar sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol Ju ve teyzesi Kim Kyong Hui uzun bir aradan sonra ortaya çıktı…

Başkent Pyongyang’ta düzenlenen Mansudae Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Kim Jong-un’la birlikte boy gösteren Ri Sol Ju, en son geçen yıl 9 Eylül’de düzenlenen bir etkinlikte kamuoyunun karşısına çıkmıştı. O zamandan beri kamuoyunun karşısına çıkmayan ve hastalandığına dair iddiaların ortaya atıldığı Ri Sol Ju, kırmızı geleneksel elbisesiyle dikkat çekti.

Kuzey Kore liderinin eşi (kırmızı elbiseli) ve teyzesi (en soldaki) konseri ilgiyle takip etti.

En son 9 Eylül’de düzenlenen etkinliğe katılan Ri Sol Ju’nun Kim Jong-un ile espriler yaparak gülümsediği görülüyor.

Öte yandan aynı etkinlikte Kim Jong-un’un teyzesi ve İşçi Partisi’nin eski üst düzey isimlerinden olan Kim Kyong Hui de yer aldı. Konseri Ri Sol Ju’nun yanında izleyen Kim Kyong Hui en son 2020 yılının Ocak ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Bir dönem ülkenin en önemli siyasi figürlerinden olan Kim Kyong Hui’nin eşi Jang Song Thaek, 2013 yılında vatan hainliğiyle suçlanmış ve idam cezası almıştı.

Güney Kore ve ABD istihbarat birimleri, Kim Jong-un ve Ri Sol Ju’nun üç çocuğu olduğunu tahmin ediyor.

Resmi olarak Covid-19 vakalarının olmadığı Kuzey Kore’de sınırlar kapatılmış ve sıkı seyahat yasakları alınmıştı.

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