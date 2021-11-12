  • BIST 1.635,900
  • Altın 590,66
  • Dolar 9,9299
  • Euro 11,3708
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Kim Jong-un’un yokluğu endişe yarattı

» »
Kim Jong-un’un bir aydır kamuoyu önüne çıkmaması, sağlığı hakkında yeni spekülasyonlara neden oldu. Perşembe günü itibarıyla, devlet lideri son 30 gündür kamu faaliyetlerinde bulunmuyor.
Kim Jong-un’un yokluğu endişe yarattı

Kim Jong-un’un bir aydır kamuoyu önüne çıkmaması, sağlığı hakkında yeni spekülasyonlara neden oldu. Perşembe günü itibarıyla, devlet lideri son 30 gündür kamu faaliyetlerinde bulunmuyor.

Devlet medyasındaki son görünümünün, Pyongyang’daki büyük bir füze denemesi sırasında 12 Ekim’de gerçekleştiğine inanılıyor.

O sırada yaptığı bir konuşmada Kim, askeri gücünü bir nefsi müdafaa eylemi olarak artırdığını söylemiş ve devlet haber ajansı KCNA’nın bir haberine göre, ABD’den gelen düşmanca politikalar ve Güney Kore’deki askeri yığınak karşısında Pyongyang’ın silah geliştirmesinin gerekli olduğunu iddia etmişti.

BİR AYDIR GÖRÜNTÜLENMİYOR

NK News, ülke liderinin o zamandan beri devlet kanallarında görülmediğini ve uydu görüntülerinin doğu kıyısındaki sahil evinde ve başkent yakınındaki göl kenarındaki malikanede artan hareketlilik gösterdiğini bildirdi.

Kuzey Kore liderinin sağlığı son aylarda sık sık spekülasyon konusu oldu. Bu yılın başlarında 37 yaşındaki devlet lideri, Pyongyang’daki Gençlik Günü kutlamalarında bol bir ceket ile görülmüş ve bir yılda 44 kilo verdiği söylenmişti.

Sigara kullanımı çok olan Kim’in 2011’de iktidara geldiğinden beri kilo alması üzerine yardımcılarının sağlığıyla ilgili endişeleri gizli bir sağlık inzivasına katılmasına neden olabileceği iddialarını güçlendirdi. Hatta Kim’in, mide bandı taktırdığına dair söylentiler de çıktı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Karadeniz’deki savaş alanını araştırıyor09 Kasım 2021 Salı 21:38
  • Çin’de koronavirüse karşı geliştirilen ilaçlar umut vadediyor09 Kasım 2021 Salı 20:09
  • Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan araçlarına ateş açtı09 Kasım 2021 Salı 19:58
  • Hindistan'da sel: En az 5 ölü09 Kasım 2021 Salı 12:08
  • Pakistan'da hükümet, terör örgütü TTP ile ateşkes yapıldığını duyurdu08 Kasım 2021 Pazartesi 21:03
  • Çin'de yaşanan sellerde 560 kişi hayatını kaybetti08 Kasım 2021 Pazartesi 17:58
  • 427 Bin Liraya Satıldı07 Kasım 2021 Pazar 16:59
  • Kuzey Kore Topçu Atış Tatbikatı Düzenledi07 Kasım 2021 Pazar 14:52
  • Hindistan’da Hastanenin Corona Servisinde Yangın: 11 Ölü06 Kasım 2021 Cumartesi 17:28
  • Özbekistan'da cumhurbaşkanı Mirziyoyev görevine başladı06 Kasım 2021 Cumartesi 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti