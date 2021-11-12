Kim Jong-un’un yokluğu endişe yarattı

Kim Jong-un’un bir aydır kamuoyu önüne çıkmaması, sağlığı hakkında yeni spekülasyonlara neden oldu. Perşembe günü itibarıyla, devlet lideri son 30 gündür kamu faaliyetlerinde bulunmuyor.

Kim Jong-un’un bir aydır kamuoyu önüne çıkmaması, sağlığı hakkında yeni spekülasyonlara neden oldu. Perşembe günü itibarıyla, devlet lideri son 30 gündür kamu faaliyetlerinde bulunmuyor.

Devlet medyasındaki son görünümünün, Pyongyang’daki büyük bir füze denemesi sırasında 12 Ekim’de gerçekleştiğine inanılıyor.

O sırada yaptığı bir konuşmada Kim, askeri gücünü bir nefsi müdafaa eylemi olarak artırdığını söylemiş ve devlet haber ajansı KCNA’nın bir haberine göre, ABD’den gelen düşmanca politikalar ve Güney Kore’deki askeri yığınak karşısında Pyongyang’ın silah geliştirmesinin gerekli olduğunu iddia etmişti.

BİR AYDIR GÖRÜNTÜLENMİYOR

NK News, ülke liderinin o zamandan beri devlet kanallarında görülmediğini ve uydu görüntülerinin doğu kıyısındaki sahil evinde ve başkent yakınındaki göl kenarındaki malikanede artan hareketlilik gösterdiğini bildirdi.

Kuzey Kore liderinin sağlığı son aylarda sık sık spekülasyon konusu oldu. Bu yılın başlarında 37 yaşındaki devlet lideri, Pyongyang’daki Gençlik Günü kutlamalarında bol bir ceket ile görülmüş ve bir yılda 44 kilo verdiği söylenmişti.

Sigara kullanımı çok olan Kim’in 2011’de iktidara geldiğinden beri kilo alması üzerine yardımcılarının sağlığıyla ilgili endişeleri gizli bir sağlık inzivasına katılmasına neden olabileceği iddialarını güçlendirdi. Hatta Kim’in, mide bandı taktırdığına dair söylentiler de çıktı.