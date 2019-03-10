Kim Kardashian ve Kanye West Kim Kardashian, 'Keeping Up with the Kardashians' isimli reality şovda, yalnızca yüzde 20 hamilelik şansı olduğunu söyleyerek, ''Kourtney hapşırsa hamile kalıyor. Herkes onun gibi değil. Biraz zaman alıyor ve bende çok sıkı çalışıyorum. Kanye ile günde 500 kere cinsel ilişkiye giriyoruz!'' diyerek milyonları şaşkına çevirdi.

Kimi yatak odasına sevişme salıncağı kuruyor, kimi en ateşli anları için havuzu tercih ediyor. İşte, aşklarını kameralar önünde yaşamaktan oldukça keyif alan 10 ünlü çift ve kapalı kapılar ardındaki cinsel hayatları...