Kim Kardashian ve Kanye West

Kim Kardashian, 'Keeping Up with the Kardashians' isimli reality şovda, yalnızca yüzde 20 hamilelik şansı olduğunu söyleyerek, ''Kourtney hapşırsa hamile kalıyor. Herkes onun gibi değil. Biraz zaman alıyor ve bende çok sıkı çalışıyorum. Kanye ile günde 500 kere cinsel ilişkiye giriyoruz!'' diyerek milyonları şaşkına çevirdi.