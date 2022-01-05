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Kim Kardashian Kıskançlık Krizine Girdi, Miley Cyrus’u Takipten Çıkardı

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Kim Kardashian, pop şarkıcısının erkek arkadaşı Pete Davidson ile yaptığı çılgın yılbaşı özel programının ardından Instagram'da Miley Cyrus'u takip etmeyi bıraktı.
Kim Kardashian Kıskançlık Krizine Girdi, Miley Cyrus’u Takipten Çıkardı

Kim Kardashian’ın hayranları, ünlü yıldızla ilgili yeni bir iddiada bulundu. Kardashian’ın attığı her adımı takip eden hayranları, 10 Aralık tarihine kadar Miley Cyrus ile takipleşen Kardashian’ın, yeni yıl özel şovundan sonra artık Cyrus’u takip etmediğini belirtti.

Sosyal medyadaki bu kriz, Miley Cyrus ve Pete Davidson’ın Miami’de düzenlenen özel yılbaşı şovunda Cyrus’un Davidson’ın cinsel organı hakkında yaptığı şakadan sonra geldi. Aslında Cyrus bu konuda sosyal medyada neredeyse bir aydır şakalar yapıyordu.

Ayrıca Cyrus ve Davidson, özel programın tanıtımı için birlikte televizyonlarda da göründüler ve Fallon’ın programına çıktılar. Şarkıcı, iki kalp emojisinin yanında “Ben ve Pete Davidson” yazarak birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.

DailyMail.com özel bir uçağa binerken görülen Kim Kardashian ve Pete Davidson’ın Bahamalar’da tatil yaptıklarını açıkladı. Tatilleri sırasında Kardashian yeni bir hamlede bulundu ve Miley Cyrus’u takipten çıkardı.

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