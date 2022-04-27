  • BIST 2.451,43
  • Altın 898.809
  • Dolar 14.8091
  • Euro 15.6423
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Kim Kardashian photoshop iddialarına son noktayı koydu

»
Reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, kendi iç çamaşırı markası SKIMS'i giyerek Instagram'da yayınladığı fotoğraflarında "photoshop'un ayarını kaçırdığı" için eleştirildi.
Kim Kardashian photoshop iddialarına son noktayı koydu

41 yaşındaki Amerikalı magazin figürü Kim Kardashian, kendi markası SKIMS’e ait iç çamaşırlarını giyerek verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğraflarda göbek deliğinin olmadığını görenler ise ünlü ismi fazla rötuş yaptığı için eleştirerek görüntüleri “photoshop hatası” olarak nitelendirdi.

Daily Mail’in haberine göre, takipçileri Kim Kardashian’ı, #WheresKimsBellyButton (Kim’in göbek deliği nerede) diyerek yorum yağmuruna tuttu.

“Vücuduyla barışık olmamakla” eleştirilen Kardashian ise fotoğrafları silmedi ya da yapılan yorumlara sınırlama getirmedi. Bunun yerine, yapılan eleştirilere Instagram Hikayeler’den cevap verdi…

Kardashian, “Göbek deliği güvensizlikleri mi?! Pekala… neden o sarkık göbek deliğini benim gibi harika bir yüksek belli iç çamaşırıyla gizlemek için skims.com’a gitmiyorsun! Rica ederim!!!” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri Başladı23 Nisan 2022 Cumartesi 15:28
  • ''Teslimat'' a Bir Uluslararası Ödül Daha23 Nisan 2022 Cumartesi 15:05
  • Victoria’s Secret ilk erkek marka elçisini seçti22 Nisan 2022 Cuma 22:53
  • Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “Vay Başımıza Gelenler” isimli  tiyatro oyunu  izleyiciyle buluşuyor22 Nisan 2022 Cuma 12:32
  • Fatih Sazak’ın kişisel resim sergisi “My World-Playing Cards” ziyarete açılıyor.22 Nisan 2022 Cuma 11:09
  • Baraka Tiyatro Ekibi Mağusa’da Seyircisiyle Buluşacak21 Nisan 2022 Perşembe 11:19
  • Sular durulmuyor: Angelina Jolie ve Brad Pitt yine dava sürecinde21 Nisan 2022 Perşembe 00:22
  • Kim Kardashian’dan samimi itiraf: “Daha önce iç çamaşırı giymiyordum”20 Nisan 2022 Çarşamba 23:32
  • Johnny Depp Karayip Korsanları filmini hiç izlemediğini söyledi20 Nisan 2022 Çarşamba 21:51
  • FODER’den Nöroloji Servisi’ne anlamlı bağış20 Nisan 2022 Çarşamba 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti