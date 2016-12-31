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Kim Kardashian poposuna makyaj yaptırdı

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Kim Kardashian poposuna makyaj yaptırdı
Konu kırmızı halıda boy göstermek olunca Kim Kardashian’ın yapmayacağı şey yok! Aynı geçtiğimiz MTV Video Müzik Ödülleri’ndeki görüntüsünün kusursuz olması için poposuna bile makyaj yaptırdığı gibi…

Kim Kardashian’ı kırmızı halıda görenler bir tane bile kusur bulmakta zorlanır meğer bunun sırrı gerçekten de tepeden tırnağa detaylıca pürüzleri yok etmekmiş. Dört dörtlük olmanın da “zorluklarının” olduğunu gösteren Kim Kardashian geçtiğimiz Ağustos ayındaki MTV Video Müzik Ödüllerindeki görüntüsü için ne tür zahmetlere girdiğini ve aynı zamanda da makyaj artisti Mario Dedivanovic’i ne tür zahmete soktuğunu gösteren fotoğraflarını kendi sitesinde yayınladı.

Fotoğrafa ilk baktığınız 36 yaşındaki yıldızın ne yaptığını anlamak da zorluk çekebilirsiniz. O yüzden sizi hemen aydınlatalım: Fotoğraftaki ünlü makyaj artisti Mario Dedivanovic Kim’in poposundaki kusurları makyajla düzeltiyor. Evet! Aynen öyle…

Ünlü olmanın kolay olduğunu ya da şöyle söyleyelim: Ünlülerin nasıl bu kadar kusursuz olduğunu bu fotoğraf kanıtlıyor. Haksız mıyız?

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