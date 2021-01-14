Kim Kardashian için şu sıralar özel hayatında işler yolunda gitmese de iş hayatında önemli gelişmeler oluyor. Eşi Kanye West ile boşanacakları haberiyle gündemde olan Kardashian, büyük bir ticari ortaklık elde etti.

Eşi Kanye West ile boşanma haberleriyle gündemde olan Kim Kardashian, iş hayatında mutluluğu yakaladı. Sahibi olduğu kozmetik markasının bir kısmının satış anlaşmasını tamamlayan Kardashian, servetini 200 milyon dolar daha büyüttü.